Чарлстон, США, , 12:30 — REGNUM Венгрия, являющаяся членом Европейского союза, и штат Западная Виргиния (США) заключили соглашение об экономическом сотрудничестве в городе Чарлстон, столице штата. Об этом в среду, 25 сентября, передает агентство Associated Press.

Подписанный документ не гарантирует каких-либо конкретных сделок, но является знаком того, что Венгрия и Западная Виргиния намерены сотрудничать для упрочения экономических отношений.

Западная Виргиния стала третьим штатом США, подписавшим такое соглашение с Венгрией.

Губернатор штата Западная Виргиния, республиканец Джим Джастис выразил надежду, что «кое-что интересное может получиться» в результате такого партнерства.

Экспорт товаров из Западной Виргинии в Венгрию в прошлом году достиг $6,4 млн и включал поставки оборудования, химической продукции и пластмасс.