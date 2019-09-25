Абакан, , 12:23 — REGNUM В Хакасии средняя заработная плата работников организаций в январе — июле 2019 года составила 39 448 рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в Новосибирскстате.

При этом, по информации статистиков, Хакасия по этому показателю обогнала Новосибирскую область со средней зарплатой в 37 226 рублей.

Самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Красноярском крае (48 763 рубля), самая низкая — в Алтайском крае (26 728 рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, в Сибирском федеральном округе в январе — июле 2019 года средняя зарплата составила 39 916 рублей.

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