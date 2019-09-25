Калуга, , 12:51 — REGNUM В Калужской области на ряде пилотных предприятий — участников проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» — созданы первые потоки-образцы с применением методик бережливого производства. Об этом 25 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации Агентства регионального развития Калужской области.

Так, в ООО «НПО «Телеметрия» приступили к применению методик бережливого производства в марте 2019 года. В качестве пилотного проекта для оптимизации потока было выбрано производство уличного светодиодного светильника. Целевыми показателями были определены сокращение времени процесса производства с 23 до 12 дней, снижение объема незавершенного производства в потоке с 472 до 236 светильников. К настоящему времени все показатели достигнуты.

Калужская область вошла в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» в числе 16 пилотных регионов страны. 108 калужских предприятий должны быть вовлечены в проект к 2024 году. Основная задача нацпроекта — обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения технологий бережливого производства.