Бишкек, , 12:21 — REGNUM Автозаправочные станции в Киргизии начнут применять автоматизированную систему учета отпуска нефтепродуктов с 1 января 2020 года, сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы.

В ведомстве уточнили, что новые требования вводятся для контроля за оборотом нефтепродуктов на территории республики при добыче, производстве, ввозе, реализации нефти и нефтепродуктов.

Отмечается, что заправка топлива без факта оплаты станет невозможной. Данная система позволяет в режиме реального времени передавать информацию на сервер налоговой службы.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам августа 2019 года средняя стоимость одного литра бензина марки АИ-92 в Киргизии составила 39,2 сома (35,9 рублей по курсу на 16 сентября), что на 8,9% меньше, чем в августе 2018 года.

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