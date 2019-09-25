Москва, , 12:24 — REGNUM Россия намерена увеличить продажи зерна в Венесуэлу до 600 тыс. Об этом сообщается в материалах к переговорам президента России Владимира Путина и главы Венесуэлы Николаса Мадуро.

В документах говорится, что рост объемов взаимной торговли в последнее время был обеспечен в основном за счет отгрузки зерна из России.

«В минувшем году Россия поставила в Венесуэлу 254 тысячи тонн зерна на сумму свыше 57 миллионов долларов, в текущем году планируется поставить до 600 тысяч тонн зерна», — говорится в материалах.

Также экономические партнёры проводят работу по созданию совместных предприятий в области сельского хозяйства.

Напомним, 23 сентября 2019 года венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что сотрудничество между Венесуэлой и Россией достигло высокого уровня в разных сферах деятельности. Россия, по его словам, в течение последних лет стала «важнейшей опорой» по ряду направлений.

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