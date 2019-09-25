Иркутск, , 12:28 — REGNUM Власти Иркутской области в ходе совещания о состоянии законности и практике прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере лесопользования, которое провёл сегодня, 25 сентября, в Красноярске Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, сделали весьма спорное заявление относительно снижения объёмов незаконных рубок леса в регионе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам губернатора Приангарья Сергея Левченко, слова которого цитирует официальный областной сайт, за восемь месяцев 2019 года в Иркутской области зафиксировано 1 763 факта незаконных рубок древесины в объеме около 400 тыс. кубических метров. Утверждается, что это на 9,4% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Напомним, Иркутская область располагает уникальными лесными ресурсами, относится к числу наиболее богатых лесных субъектов Российской Федерации: 83% всей территории Приангарья покрыто тайгой. Однако то обстоятельство, что количество рубок лесных насаждений, согласно статистическим данным, снизилось на 16%, природоохранные прокуроры не считают улучшением улучшении ситуации с охраной «зелёного золота».

За девять месяцев 2018 года сумма причинённого ущерба лесному фонду составила — 4,6 млрд рублей, что лишь на 1% меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года, и существенным результатом не является. Прослеживается тенденция к увеличению сумм ущерба, отмечали прокуроры в сентябре 2018 года.

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К тому же общественники неоднократно указывали на то, что областная служба охраны животного мира, пытавшаяся прекратить рубки, отдана в подчинение именно тому ведомству, чьи действия оспаривала.

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Громкий лесной скандал начался в Иркутской области летом 2018 года. По данным СУ СК РФ по Иркутской области, вместо того, чтобы охранять особо ценный лес и уникальную природу регионального заказника «Туколонь», чиновники из министерства лесного комплекса Иркутской области, филиала ФБУ «Рослесозащита» — «ЦЗЛ Иркутской области» и ОГАУ «Казачинско-Ленский лесхоз» позволили вырубить сплошным способом под видом санитарных (оздоровительных) рубок 116 гектаров особо ценного реликтового леса, расположенного вдоль реки Киренга.

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Но даже после того, как в лесном министерстве Приангарья сменился руководитель Сергей Шеверда (до декабря 2019 года он заключён под стражу и знакомится с многочисленными томами своего уголовного дела), нарушения лесного законодательства продолжаются. Как сообщила на днях иркутская областная прокуратура, отмена аукциона спасла от незаконной вырубки более полумиллиона кубометров древесины, произрастающего в десятках лесничеств Приангарья.

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