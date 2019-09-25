Берн, , 12:01 — REGNUM Запасы наличных денег увеличивают 42% семейных офисов, управляющих активами богатейших людей. Таким образом консультанты готовятся к кризису, показал опрос швейцарского банка UBS и исследовательской компании Campden Wealth.

Рецессию не позднее конца 2020 года ожидают 55% управляющих активами. При этом 45% семейных офисов начали пересмотр инвестиционных стратегий для минимизации потерь. Еще 42% видят в грядущем кризисе новые возможности и наращивают объем наличности. В 22% случаев идет сокращение заемных средств.

Авторы исследования опросили руководителей 360 семейных офисов по всему миру, отвечающих за активы со средней стоимостью $917 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Франции и Германии согласовали общую стратегию ответа на глобальный экономический спад, происходящий на фоне торговой напряженности.

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