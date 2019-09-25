Сеул, , 12:05 — REGNUM В августе 2019 года в Южной Корее зафиксировали рекордный объем продаж в магазинах беспошлинной торговли (Duty Free). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Korea Duty Free Shops Association.

Согласно опубликованным данным, в августе текущего года объем продаж магазинов беспошлинной торговли составил 2,18 трлн вон (~$1,77 млрд), что на 30,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что на покупки иностранцев пришлось 1,85 трлн вон (~$1,54 млрд), что на 38,7% больше по сравнению с августом 2018 года.

По данным Таможенной службы страны, сумма налога на потребление, которую можно вернуть после покупки средств в пунктах беспошлинной торговли, увеличилась на 134% с 563 млрд вон (~$469,5 млн) в 2015 году до 1,31 трлн вон (~$1,09 млрд) в 2018 году.

По данным специалистов, объем продаж магазинов во многом увеличился за счет наплыва туристов во время китайского Нового года и осенних праздников.