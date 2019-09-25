Эр-Рияд, , 11:47 — REGNUM Уровень добычи нефти саудовской компанией Saudi Aramco восстанавливается с опережением графика после атаки на её предприятия. Об этом сообщает 25 сентября Bloomberg.

По данным источников агентства, на текущий момент саудовская госкомпания производит 11,3 млн баррелей в сутки. По плану такой результат ожидался примерно через неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, после атак беспилотников на два нефтеперерабатывающих предприятия Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе производство нефти в Саудовской Аравии сократилось примерно наполовину. Само королевство и США объявили Иран причастным к атакам. Американский президент заявил об этом, выступая на Генассамблее ООН.

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