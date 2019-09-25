Нур-Султан, , 11:46 — REGNUM Стоимость авиабилетов в Казахстане по итогам января-августа 2019 года выросла на 8,4% по сравнению с аналогичный период 2018 года, сообщает 25 сентября аналитический портал Finprom.

Среди регионов Казахстана наибольший рост отмечается в Мангистауской области — 24,4%, в Джамбульской области цены выросли на 19%, в Атырауской области — на 16,9%.

За отчетный период воздушным транспортом было перевезено 5,6 млн человек, что на 1,9% больше, чем в январе-августе 2018 года. Основной пассажиропоток (34%) приходится на авиакомпанию Air Astana.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых семи месяцев 2019 года доходы предприятий воздушного транспорта составили 216,7 млрд тенге ($561 млн), что на 18,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Читайте также: Доходы авиакомпаний в Казахстане за семь месяцев выросли на 19%