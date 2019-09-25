Москва, , 11:38 — REGNUM Специалисты «Транснефти» завершили плановые работы по капитальному ремонту участка западного полукольца на кольцевом магистральном нефтепродуктопроводе вокруг Москвы, сообщает 25 сентября пресс-служба компании.

Работы выполнялись подразделением «Транснефть-Верхняя Волга» в русле малого водотока реки Десны на территории Новомосковского и Троицкого столичных округов в рамках программы капитального ремонта объектов компании.

Комплекс мероприятий на 75-м километре западного полукольца включал ремонт дефектов по композитно-муфтовой технологии, а также установку шпунтового ограждения и герметизирующей камеры. На объекте проведены земляные работы по размывке и засыпке котлована, выполнен дефектоскопический контроль. Отмечается, что проведенные мероприятия повысят надежность и обеспечат бесперебойную транспортировку нефтепродуктов.

Ранее компания завершила капитальный ремонт подводного перехода магистрального нефтепродуктопровода Новки-Рязань через Оку в Рязанской области.

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