Киев, , 11:39 — REGNUM Украинскую землю, проданную российским гражданам или компаниям, будут у них конфисковывать, заявил замминистра Украины экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий 25 сентября в интервью порталу Liga.net.

Во время осуждения земельной реформы чиновнику задали вопрос о возможности скупки земли иностранцами в случае отмены моратория на ее продажу. Высоцкий заявил, что при выявлении случаев, когда украинскую землю купят российские граждане или компании, то ее конфискуют. Будет ли это касаться других иностранных покупателей, не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, украинский Институт публичной политики и консалтинга 24 сентября сделал вывод, что в случае продажи на Украине земли, ее цена за 1 гектар будет ниже в 14 — 15 раз, чем в Европе.