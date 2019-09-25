Грозный, , 11:26 — REGNUM В Чечне реализуются четыре инвестиционных проекта в агропромышленном секторе. Планируется начать еще три проекта. Все вместе они дадут республике около 500 рабочих мест. Об этом 24 сентября в ходе заседания совета при полпреде президента РФ в СКФО Александре Матовникове сообщил председатель правительства Чечни Муслим Хучиев.

На совещании обсудили проекты, включенные в государственную программу «Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года». Премьер-министр Чечни внес предложение об ускорении прохождения отбора проектов для включения их в программу финансирования.

«В связи с тем, что от старта заявочной кампании по отбору инвестпроектов и до начала работ непосредственно «на земле» проходит значительный промежуток времени, предложил в ходе заседания оптимизировать механизм отбора проектов в целях ускорения их финансирования», — цитирует Хучиева ИА «Грозный-Информ».

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