Красногорск, , 12:36 — REGNUM В Московской области валовый сбор овощей, выращенных в местных теплицах в 2019 году, превысил 66 тыс. тонн. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

По словам министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин, сборы овощей защищенного грунта за 9,5 месяцев 2019 года составили 66,1 тыс. тонн, что на 5,7% превышает валовый сбор за 12 месяцев 2018 года (62,5 тыс. тонн). В 2019 году в подмосковных теплицах вырастили и собрали 26,7 тыс. тонн томатов, 38,8 тыс. тонн огурцов и 0,5 ты. с тонн баклажанов и перца.

Разин отметил, что овощи защищенного грунта в регионе выращивают семь крупных сельскохозяйственных предприятий. По предварительным прогнозам, по итогам года в Московской области соберут 75 тыс. тонн овощей.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, на международной выставке продуктов питания WorldFood Moscow свои товары представили 28 компаний из Подмосковья. Работа выставки продлится до 27 сентября.

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