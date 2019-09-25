Москва, , 11:31 — REGNUM С 25 сентября российские многодетные семьи могут подать в банки заявки на списание части ипотечного кредита на сумму до 450 тысяч рублей. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба единого института развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ».

Ранее правительство России утвердило порядок денежных выплат многодетным семьям на погашение ипотечного кредита.

При этом право на компенсацию на сумму до 450 тысяч рублей получили семьи, в которых в период с 1 января текущего года по 31 декабря 2022 года родился или был усыновлён третий или последующий ребёнок. Данное постановлении вступило в силу 25 сентября.

Также уточняется, что для получения такой компенсации заёмщику необходимо обратиться в банк, где он брал ипотечный кредит с заявлением о погашении части кредита и приложить к нему копии документа, удостоверяющего его и детей гражданство и личность (в том числе — отцовство или материнство), а кроме этого, документы о получении ипотечного кредита и покупке жилья или земельного участка под строительство.

После предварительного рассмотрения банк направит данные документы в «ДОМ.РФ» и, в случае соответствия заявки условиям программы, единый институт развития перечислит банку деньги и последний произведёт досрочное погашение ипотечного кредита на данную сумму.

Кроме этого, уточняется, что участниками программы могут стать заемщики любых кредитных и некредитных организаций, ипотечных агентов и иных юридических лиц, выдающих ипотечные кредиты и займы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 24 сентября, Госдума РФ приняла правительственный законопроект, направленный на введение нормативов для работы единого института развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ».