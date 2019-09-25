Ульяновск, , 11:25 — REGNUM При распределении расходов в рамках формирования бюджета Ульяновской области на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов приоритетными направлениями остаются здравоохранение, образование, оказание соцподдержки. Об этом заявил губернатор Сергей Морозов в рамках обсуждения проекта бюджета на указанный период, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Он уточнил, что региональный бюджет, как и федеральный документ, сформирован на основе «базового» варианта прогноза соцэкономразвития.

«В следующем году мы предусмотрели на социальные отрасли 70% расходов — более 41,8 млрд рублей. Такие акценты полностью соответствуют задачам, которые поставил наш президент в национальных проектах», — подчеркнул Морозов.

По словам главы областного минфина Екатерины Буцкой, доходы бюджета региона в 2020 году должны составить свыше 60,4 млрд рублей. Объем налоговых и неналоговых доходов прогнозируется на 5,5 млрд рублей или 12,4% больше, чем первоначально урожденный уровень на 2019 год, он составит 49,8 млрд рублей. В 2021 году налоговые и неналоговые доходы по плану составят 52,3 млрд рублей, в 2022 году — 54,1 млрд рублей.

Расходы бюджета региона на 2020 год предусмотрены в сумме 61,3 млрд рублей, что больше первоначального уровня 2019 года на 2,8 млрд рублей, или на 4,8%, на 2021 год — 59,9 млрд рублей, на 2022 год — 58,3 млрд рублей.

Сумма софинансирования национальных проектов запланирована в размере 1,8 млрд рублей.

Уточняется, что до 1 октября текущего года проект закона будет внесен в Законодательное собрание области.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года Морозов озвучил «амбициозные планы» региона. Он говорил, что с учетом «большого опыта» и сложившейся системы есть «возможность заработать еще больше»: стоит задача «выйти на бюджет в 100 млрд рублей». Ульяновская область заняла четвертое место в ПФО по темпу роста доходов: по итогам 2018 года индекс поступления собственных доходов составил 112,6%.