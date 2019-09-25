Посёлок городского типа Каргаполье, Курганская область, 25 сентября 2019, 11:22 — REGNUM В Курганской области возбуждено уголовное дело по факту неоплаты труда работникам ООО «Имени Калинина». По состоянию на 16 сентября предприятие задолжало 1,2 млн рублей 16 работникам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.
Установлено, что ООО «Имени Калинина» не выплатило зарплату сотрудникам за период с мая по август 2019.
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы»).
ООО «Имени Калинина» занимается животноводством и прописано в селе Осиновское Каргапольского района Курганской области.