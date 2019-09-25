Махачкала, , 11:29 — REGNUM Доступ к скоростному интернету и спутниковым каналам связи в 2018 году получили 273 медучреждения Дагестана. В текущем году к всемирной паутине будут подключены 852 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пункта. Об этом 24 сентября на совещании у главы Дагестана доложил министр здравоохранения региона Джамалудин Гаджиибрагимов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя республики.

«В августе этого года заключен государственный контракт на подключение значимых объектов республики к интернету по оптико-волоконным линиям связи, куда вошли в том числе 852 фельдшерско-акушерских пункта и фельдшерских пункта, из них в текущем году будут подключены 147», — сказал министр.

По мнению Гаджиибрагимова, использование высокоскоростного интернета в здравоохранении способствует оптимизации медицинского документооборота. Министр подчеркнул, что проводимая работа позволит жителям республики через портал госуслуг получить доступ в личный кабинет «Мое здоровье», где они смогут записаться на прием к врачу, а также получить информацию об оказанной медицинской помощи.

Подключение медицинских организаций к интернету, как отметил Гаджиибрагимов, также обеспечит развитие в республике телемедицины. Для Дагестана, по словам министра, внедрение телемедицинской коммуникации особенно актуально, поскольку более 50% населения региона проживает в сельской местности, в том числе в горных и труднодоступных районах.

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Как сообщало ИА REGNUM, в течение трех лет в Дагестане в рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» планируется подключить к интернету более 2,5 тыс. социально значимых объектов Дагестана. На эти цели из федерального бюджета выделено свыше 2,7 млрд рублей.