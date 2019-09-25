Казань, , 11:18 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов в рамках ежегодного послания Госсовету РТ, которое прозвучало 25 сентября 2019 года в ходе сессии, поручил республиканскому минздраву до конца года разработать «дорожную карту» интеграции государственной и негосударственной медицины, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Главная неоспоримая ценность каждого человека — это здоровье. Финансирование отрасли здравоохранения с учётом национального проекта превысит 62 млрд рублей», — отметил глава региона.

Он также поручил расширить охват населения диспансеризацией, уделив особое внимание удалённым деревням и сёлам. По словам Минниханова, в республике уже работают четыре мобильных поликлиники и 118 выездных медбригады.

«Диспансеризация должна быть качественной. Формализм здесь недопустим», — отметил Минниханов.

Напомним, послание 2019 года продлилось порядка 50 минут. В рамках него 2020 год был объявлен Годом 100-летия ТАССР.