Москва, , 11:20 — REGNUM Госпрограмма по развитию сельских территорий должна быть одной из приоритетной в федерального бюджете страны, а контроль за ней — особый. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 сентября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи фракции «Единая Россия» в Госдуме с первым вице-премьером и главой Минфина Антоном Силуановым в преддверии внесения в нижнюю палату парламента проекта федерального бюджета на 2020−2022 годы.

По его словам, программу развития сельских территорий необходимо рассматривать отдельно, так как в существующем в бюджете виде она «не устраивает».

«Мы, говоря о развитии сельских территорий, должны отдавать себе отчет, что это не только треть населения, которая проживает на селе, это территория роста, это территория, которая на протяжении последних пяти лет показывает устойчивый рост экономики выше, чем в среднем по стране. Это, если хотите, наше преимущество», — отметил Володин.

По его словам, граждане в сельских местностях меньше одарены вниманием со стороны разных уровней власти. Соответственно, такие территории наименее бюджетообеспечены.

«Эта тема должна быть у нас на отдельном контроле. Президент поддержал наше обращение — сегодня эта программа получила статус государственной. Мы говорим о том, что этот статус необходимо поднимать. Но при том объеме финансирования, который сегодня есть, понятно, что говорить опять-таки о прорыве не приходится», — отметил Володин.