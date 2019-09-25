Москва, , 11:15 — REGNUM Энергетики Центрального федерального округа (ЦФО) планируют рост максимального потребления электрической мощности в предстоящем осенне-зимнем периоде, заявил замминистра энергетики России Андрей Черезов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По словам Черезова, рост максимального потребления мощности составит 3,2%, потребления электроэнергии — 2,9%, а выработки электроэнергии электростанциями —4,5%.

Заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения было посвящено вопросам подготовки субъектов электроэнергетики и объектов жилищно-коммунального хозяйства ЦФО к прохождению отопительного сезона 2019−2020 годов.

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