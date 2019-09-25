Казань, , 11:09 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов в рамках своего послания Госсовету РТ, прозвучавшего 25 сентября 2019 года, озвучил ряд новых мер поддержки семей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В послании прозвучало, что многодетным семьям, где пять и более детей, с 2020 года установят новое ежемесячное пособие. Также Минниханов рассказал об электронном сертификате на лекарства для детей до трёх лет на сумму 10 тыс. рублей в год и освобождении семей с низким доходом (ниже прожиточного минимума) от абонентской платы за детсад.

Глава региона уточнил, что в республике сегодня более 35 тыс. многодетных семей.

«Одна из особо значимых задач — повышение рождаемости, — отметил Минниханов. — Нужно активно транслировать приоритетность семейных ценностей — любви, уважения, взаимопонимания, многодетности».

Отметим, послание 2019 года, которое было озвучено в преддверии года выборов главы, заняло всего 50 минут. При этом охватило достаточно большой пласт вопросов — от воспитания детей до развития бизнеса и технологий. Также 2020 год был объявлен в Татарии Годом 100-летия ТАССР.