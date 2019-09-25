Москва, , 11:06 — REGNUM Больше всего тревожит жителей России рост цен и бедность, обнищание большинства населения. Об этом заявили 59% и 42% соответственно, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».

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Коррупция, взяточничество волнует 41% опрошенных, рост безработицы — 36%, недоступность многих видов медицинского обслуживания — 30%, ухудшение экологии — 24%, кризис в экономике, спад производства — 24%, платное образование беспокоит 20%.

Не переживают граждане РФ из-за роста числа уголовных преступлений (10%), роста заболеваемости СПИДом (8%), из-за конфликтов между различными ветвями власти на различных уровнях (6%), а также не боятся терактов в том месте, где живут (5%).

Опрос проведен 22—28 августа 2019 года. Опрошены 1608 граждан РФ старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России перестали бояться новых антироссийских санкций со стороны США и стран ЕС. 35% граждан заявляют об их положительном эффекте.

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