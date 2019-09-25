Невьянск, Свердловская область, , 11:08 — REGNUM В Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении коммунального муниципального предприятия «Территория» города Невьянска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Уголовное дело возбуждено по подозрению в причинении крупного имущественного ущерба без признаков хищения (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ). Расследование находится на контроле надзорных органов.

Отметим, что факты, на основании которых возбуждено уголовное производство, были выявлены в результате прокурорской проверки. Установлено, что руководитель МУП «Территория», имея возможность оплатить счета АО «ЭнергосбыТ Плюс» за поставку коммунальных ресурсов, не сделал этого. Деньги были направлены на счета других предприятий. А нанесённый энергетикам ущерб составил свыше 10 млн рублей.