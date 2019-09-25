Москва, , 11:00 — REGNUM Правительство поставило задачу снизить смертность населения трудоспособного возраста до 383 случаев на 100 тыс. населения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 сентября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Госдуме на собрании фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия».

На приеме у врача Цитата из х∕ф «Сельский врач». Реж. Сергей Герасимов. 1951. СССР

«К концу трёхлетки нам необходимо обеспечить снижение смертности населения трудоспособного возраста до 383 случаев на 100 тыс. населения. Мы этими ресурсами обеспечим этот показатель», — заявил Силуанов.

В здравоохранении расходы увеличатся в 2020 году по сравнению с 2019 расходы вырастут более чем на 50% или на 345 млрд рублей, указал он.

«Направляться ресурсы будут на оборудование региональных онкологических центров, чтобы мы на ранней стадии выявляли и лечили соответствующие заболевания. Будут переоснащаться сердечно-сосудистые центры и так далее», — подчеркнул министр.

Кроме того, в 2020 году предполагается завершение и обновление более 1500 ФАПов и врачебных амбулаторий, а к концу 2021 года будет приобретено 1300 мобильных медицинских комплексов.