Село Ворсино, Калужская область, , 11:04 — REGNUM Из терминально-логистического центра железнодорожной станции Ворсино Калужской области в Китай отправился первый контейнерный поезд в рамках проекта «Агроэкспресс». В состав поезда вошел сорок один 40-футовый контейнер, загруженный пшеничной мукой высшего сорта. Об этом 25 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области.

Из Калужской области в Китай отправился первый «Агроэкспресс» Arrko.ru

Оператором контейнерного поезда стала компания «РЖД Логистика». Доставка муки осуществляется в китайский город Тяньцзинь, куда первый «Агроэкспресс» проследует через пограничный переход Наушки и территорию Монголии. Время пути составит 16 суток. Это первый шаг в реализации соглашения между АО «Российский экспортный центр», АО «РЖД Логистика» и ООО «ФВК Север» по консолидации продукции агропромышленного комплекса на калужском терминале Ворсино и отправке её на экспорт.

Покупателем российской муки высшего сорта «Рязаночка» стал китайский дистрибьютор Xingtai Lanli Import and Export Co., Ltd, с которым утверждён график поставок муки на 10 лет. В 2019 году отечественный агрохолдинг намерен отправить в Китай 10 тысяч тонн продукции. Затем ежегодно планируется посылать железнодорожными контейнерами в Китай более 100 тысяч тонн пшеничной муки.