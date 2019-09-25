Уфа, , 10:58 — REGNUM Достижения в области цифровизации сельского хозяйства продемонстрирует Башкирия на 21-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень». Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба республиканского министерства сельского хозяйства.

Выставка состоится в Москве с 9 по 12 октября.

По словам чиновников, компания REGAGRO, которая имеет многолетний опыт цифровизации в сельском хозяйстве Башкирии, покажет на выставке свои разработки по системе учета животных и идеи по созданию института цифровой ветеринарной службы.

ООО «Башкир-Агроинвест», которое является крупнейшим предприятием в Башкирии, продемонстрирует электронную систему управления растениеводством, которая уже функционирует на полях республики.

Животноводы группы компаний Таврос представят проект создания цифровой фермы двойника.

Кроме этого на выставке в Москве будет представлена продукция, произведенная башкирскими производителями.