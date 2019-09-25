Москва, , 10:58 — REGNUM Сложившийся разрыв в бюджетной обеспеченности регионов необходимо кардинально изменить в течение двух-трех лет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 сентября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи фракции «Единая Россия» в Госдуме с первым вице-премьером и главой Минфина Антоном Силуановым в преддверии внесения в нижнюю палату парламента проекта федерального бюджета на 2020−2022 годы.

«По данным Минфина, разрыв между наиболее бюджето обеспеченными регионами и мало обеспеченными, между десятью первыми и десятью последними, составляет семь раз. За счет той работы, которую проводит Минфин по сбалансированности, этот разрыв сокращается до трех раз. Но это средний показатель… Давайте здесь вырабатывать решения, которые позволили бы нам этот разрыв сократить еще больше», — заявил Володин.

По его словам, даже трехкратный разрыв, который есть сегодня, это очень существенно и говорит о том, что социально важные объекты в одном регионе, например, школы, получают в три раза больше средств, чем такие же, но в другом регионе.

«Не надо ни у кого ничего отбирать, давайте сделаем так, чтобы те, кто получает меньше, не находились в таком неравном положении», — заявил Володин.

По его словам, сегодня только 13 регионов РФ выступают донорам, остальные же — реципиенты. Именно их и нужно поддержать в первую очередь.

«Необходимо этот вопрос вынести отдельно и рассмотреть в разрезе регионов. Если мы подтверждаем этот вопрос в качестве приоритетного при рассмотрении бюджета, давайте на нем остановимся и поручим нашим представителям в трехсторонней комиссии, профильному комитету выработать предложения о поэтапном сокращении разрыва в обеспеченности регионов бюджетными средствами. Чтобы у нас ситуация изменилась кардинально, во всяком случае за ближайшие два-три года», — заявил Володин.