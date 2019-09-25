Москва, , 10:53 — REGNUM В 2020 году объём переданных акцизов на нефтепродукты регионам составит 75 млрд рублей, а к 2024 году достигнет в сумме около 1 трлн Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 сентября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Госдуме на собрании фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Антон Силуанов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы передаём часть акцизов, как приняли в прошлом году решение, субъектам федерации. Субъектам РФ с 2020 года постепенно будут увеличиваться (доходы с акцизов). В следующем году это около 75 млрд рублей акцизов будет передано в регионы, потом эта цифра увеличивается до 120, 200 млрд — с тем, чтобы с 2020 по 2024 годы общий объём передачи акцизов на составил 1 трлн рублей», — заявил Силуанов.

«Эти деньги пойдут на дороги в регионах», — подчеркнул он.