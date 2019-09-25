Чита, , 10:47 — REGNUM Судя по сообщениям Агентства по развитию человеческого капитала и региональных властей, в Забайкалье возник настоящий ажиотаж в связи с возможностью приобретения бесплатного участка земли по так называемой программе «Дальневосточный гектар». Из более чем 4300 заявлений, поступивших в уполномоченные органы края с момента старта программы в Забайкалье, жилищное строительство занимает 80 процентов.

Один из первых получателей земли — Юрий Поликутин — рассказал, что старт программы в Забайкальском крае он караулил в буквальном смысле.

«К моменту старта программы я был полностью готов. Заявление подал ровно в полночь 1 августа, и уже на следующее утро в числе первых получателей гектара мне вручили документы на землю во время торжественной церемонии с участием премьер-министра российского правительства Дмитрия Медведева», — пояснил забайкалец.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с осени 2018 года, после вхождения Забайкалья в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО), на этот регион стали распространять все преференции и льготы, полагающиеся дальневосточникам. Программа по предоставлению бесплатного участка земли, стартовавшая в крае с 1 августа 2019 года, стала самой востребованной во всем ДФО. С этого времени от забайкальцев поступило более четырех тысяч заявлений, тогда как в других регионах, где гектары раздают с 2016 года, зарегистрировано всего около двух тысяч заявлений.

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