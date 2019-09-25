Бишкек, , 10:41 — REGNUM Ограничения на денежные переводы из России в Киргизию противоречат нормам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом 25 сентября заявил премьер-министр республики Мухаммедкалый Абылгазиев на форуме «Евразийская неделя», сообщает издание 24.kg.

По его словам, для переводов в Киргизию сума ограничивается 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — 150 тыс. рублей, в Армению — 1 млн рублей. Глава правительства Киргизии считает, что эта норма противоречит статье 98 договора о ЕАЭС «Права и обязанности трудящегося государства-члена».

Абылгазиев добавил, что трудовые мигранты должны свободно отправлять заработанные средства на родину, так как это является вопросом благополучия их семей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2019 года в правительстве России в Киргизии распространили сообщение об ограничении денежных переводов. По мнению российских дипломатов, введенный лимит не будет создавать проблем для трудовых мигрантов, так как средняя сумма перевода составляет $500.

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