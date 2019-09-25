Додома, , 11:07 — REGNUM Около 500 тысяч жителей 165 деревень в Танзании примут участие в проекте обеспечения населения чистой водой, организованном Всемирным банком. В деревнях будут установлены насосы, работающие от солнечной энергии, передает газета Mwananchi.

По информации издания, во вторник, 24 сентября, правительство Танзании подписало соответствующее соглашение со Всемирным банком, в соответствии с которым на финансирование инициативы водоснабжения деревень будет выделено 4,5 миллионов долларов США. Проект будет реализован в девяти областях страны.

Программа обеспечения деревень насосами на солнечных батареях сведет на нет использование дизельных насосов, которые вносили свой вклад в загрязнение окружающей среды, передает издание.

«Проект поможет устранить проблему финансирования водоснабжения деревень, а также будет способствовать тому, что Всемирный банк окажет поддержку частному сектору через фонд финансового развития банка», — заявил заместитель руководителя программы Зарухи Токхмакхиан.

«Использование насосов на солнечных батареях снизит стоимость обслуживания и ремонта точек водоснабжения, так как владельцам этих точек будет предоставляться финансирование, что поможет снизить стоимость воды и расширить распространение доступа к чистой воде даже до тех сообществ, которым раньше это было недоступно», — заявил генеральный секретарь министерства водоснабжения Танзании Китилиа Мкумбо.