Махачкала, , 10:45 — REGNUM Установка 11 мусоросортировочных комплексов (МСК) запланирована в Дагестане на 2020 год в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» национального проекта «Экология». Они появятся на территории 10 муниципалитетов республики, сообщили ИА REGNUM 25 сентября в пресс-службе правительства региона.

Комплексы будут установлены в Каякентскои, Кизилюртовском, Кизлярском, Левашинском, Магарамкентском, Сулейман-Стальском, Хасавюртовском и Шамильском районах Дагестана, а также в городах Дербент и Буйнакск.

Кроме того, в селе Ботлих по поручению президента России Владимира Путина за счет средств Минобороны РФ практически завершено строительство мусоросортировочного предприятия, которое будет обслуживать четыре горных района с общим населением 120 тыс. человек.

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Главам городов и районов, где планируется установка МСК, поручено провести работу по выделению земельных участков для создания комплексов.

Министерству по земельным и имущественным отношениям республики, управлению Росреестра и дагестанскому бюро по технической инвентаризации и кадастровой оценке по отобранным участкам поручено провести необходимые землеустроительные и кадастровые работы. Общая координация этих и других мер возложена на минприроды региона.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года Россия перешла на новую систему обращения с отходами. Власти субъектов отобрали региональных операторов, отвечающих за реализацию новой системы. Причем в Дагестане, по данным международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, на сегодняшний день самый низкий тариф за вывоз мусора.

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