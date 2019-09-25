Ташкент, , 10:25 — REGNUM Правительство Узбекистана планирует ликвидировать 244 государственных унитарных предприятий в связи с низкой рентабельностью. Об этом говорится в постановлении правительства «О мерах по ускоренной реализации и ликвидации низкорентабельных и бездействующих организаций», опубликованном на портале «Нормативная база данных законодательства Узбекистана».

В документе отмечается, что государственная доля во всех предприятиях составляет 100%. Несколько организаций планируется исключить из реестра после продажи. Наибольшее количество ликвидируемых предприятий находится на балансе Совета министров Каракалпакстана и администрации Ташкента.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о приватизации земельных участков, которые не относятся к сельскохозяйственным угодьям.

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