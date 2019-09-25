Красноярск, , 10:19 — REGNUM В Красноярском крае среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе — июле 2019 года составила 48 763 рубля. Об этом ИА REGNUM сообщили в Новосибирскстате.

Это самый высокий показатель среди регионов Сибирского федерального округа (СФО). Следом за Красноярским краем идут Иркутская (45 060 рублей) и Томская (42 980 рублей) области.

Самая низкая в Сибири средняя зарплата — в Алтайском крае (26 728 рублей).

В целом по СФО средняя зарплата в январе — июле составила 39 916 рублей. По данным статистиков, лидерство Красноярского края, Иркутской, Томской, Кемеровской областей (40 798 рублей) объясняется «особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента».

Как сообщало ИА REGNUM, жители Алтайского края получают самые маленькие в Сибири зарплаты.