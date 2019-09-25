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Первое заседание осенней сессии Совета Федерации РФ — трансляция Красный Бор: белые грибы среди могил «Правительственный час» в Совете Федерации. Доклад Орешкина — трансляция «В США президентов намного чаще убивают, чем отстраняют от власти» American Conservative: денуклеаризация КНДР отходит на второй план? Трамп против глобализма: США и РФ должны опереться на национальное начало

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«Правительственный час» в Совете Федерации. Доклад Орешкина — трансляция

25 сентября министр экономического развития России Максим Орешкин выступает на «правительственном часе» в Совете Федерации. Тема доклада — среднесрочные тенденции и прогноз социально-экономического развития РФ на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов.

Ранее правительство России одобрило прогноз социально-экономического развития страны на 2020 год, подготовленный Минэкономразвития. Представляя прогноз, министр отметил признаки «социальной проблемы» в российской экономике. Они, в частности, выразились в динамике потребительского кредитования: у 15% российских заемщиков, по данным Минэкономразвития, на выплату долгов уходит более 70% дохода.

По мнению министра, если не принять меры по сдерживаю уровня закредитованности населения, проблемы заёмщиков в ближайшие годы могут привести к негативным последствиям для экономики в целом.