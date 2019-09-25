Ташкент, , 10:08 — REGNUM Соглашение о создании совместного предприятия по проектированию электрических сетей и объектов энергетики подписали представители французской компании Assystem Engineeringand Operation Services S.A.S. и АО «Узэнергоинжиниринг». Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики Узбекистана.

Отмечается, что совместное предприятие займется проектированием электрических сетей всех типов с применением инновационных технологий и достижений современной науки. Компания Uzenergoengineering-Assystem будет иметь форму общества с ограниченной ответственностью.

Напомним, в мае 2019 года французская компания Assystem и министерство энергетики Узбекистана подписали меморандум о взаимопонимании в области технического сотрудничества.

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