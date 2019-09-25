Москва, , 10:04 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») настаивает на изменении постановления о предельном уровне софинансирования расходных обязательств субъектов РФ в отношении госпрограммы комплексного развития сельских территорий, передает корреспондент ИА REGNUM 25 сентября.

«С учетом того, что предлагаемое Минфином финансирование государственной программы составляет всего 45% от паспортного уровня, мы считаем, что Минфин как профильное ведомство должно инициировать изменения в постановление, которыми будет установлено, что предельный уровень софинансирования расходных обязательств субъектов в отношении госпрограммы комплексного развития сельских территорий осуществляется без учета уровня расчётной обеспеченности субъекта и составляет 95%», — заявил позицию фракции Неверов в ходе встречи депутатов с главой Минфина Антоном Силуановым.

Парламентарий отметил, что в протоколе заседания правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий от 21 мая 2019 года в 16 пункте стоит поручение Министерству финансов и Министерству сельского хозяйства проработать вопрос об уровне софинансирования мероприятий государственной программы комплексного развития сельских территорий за счет федерального бюджета. Конкретно на заседании комиссии речь шла о том, что необходимо соотношение 95% на 5%.

«Сейчас, в силу правил постановления правительства № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» и у большинства регионов уровень софинансирования составит 87% на 13%», — указал Неверов.