Каир, , 10:04 — REGNUM Котировки акций на египетской бирже упали до самого низкого уровня с 2016 года после того, как в Каире и других городах страны начались антиправительственные протесты. Об этом сообщает саудовское новостное издание Ashark Al-Awsat.

Индекс EGX100, который включает в себя акции ста крупнейших компаний, торгующихся на египетской бирже, показал падение на 5,7%, что является самым высоким показателем с 2012 года, после чего торги пришлось прекратить для предотвращения паники на рынке. Из 100 компаний 95 закончили день падением стоимости своих акций.

В то же время, ряд аналитиков охарактеризовал реакцию инвесторов как преувеличенную, особенно после появления сообщений о том, что иностранные финансовые институты воспользовались возможностью и на крупные суммы закупили акции египетских компаний по сниженной цене.