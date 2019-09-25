Киев, , 09:51 — REGNUM Украинские аграрии с начала 2019—2020 маркетингового года по состоянию на 24 сентября, экспортировали 12,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба украинской государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ведомство отмечает, что нынешний показатель на 49% больше, чем по состоянию на аналогичную дату прошлого года.

Согласно информации источника, пшеницы отправлено на экспорт более 7,7 млн тонн, ячменя — почти 2,8 млн тонн, кукурузы — 1,9 млн тонн. Также украинские аграрии поставили на внешние рынки 72,5 тыс. тонн пшеничной муки, что на 63% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Напомним, что в предыдущем маркетинговом году Украина экспортировала 49,7 млн тонн зерновых, что является рекордом для страны.

В начале сентября украинские СМИ сообщили, что страны ЕС нарастили поставки украинской пшеницы более чем в 6 раз, что позволило Украине стать основным поставщиком мягкой пшеницы в ЕС с долей 42%. При этом отдельно подчеркивалось, что объемы закупки мягкой пшеницы из России снизились до 42,4 тыс. тонн, а доля российской пшеницы в общем объеме импорта сократилась с 32% годом ранее до почти 10%.