Москва, , 09:50 — REGNUM Цены на нефть 24 сентября ускорили снижение, просев более чем на 3% по итогам дня. Brent, которая не смогла удержаться над ключевыми скользящими средними, сползла к минимумам в районе $61,40 за баррель, а сегодня, 25 сентября, утром передвинула их до $61,30 и теперь угрожает отметке $61, которая в свою очередь преграждает путь к психологически важному уровню поддержки $60, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«В сырьевом сегменте сформировались подходящие условия для дальнейшей ликвидации длинных позиций, открытых после атак на саудовские НПЗ. Королевство сообщило о более оперативном восстановлении добычи, чем предполагалось ранее.

Экономические отчеты из ключевых стран продолжили сигнализировать о спаде деловой активности, напоминая об угрозе рецессии. API рапортовал о росте запасов сырой нефти в США на 1,38 млн на прошлой неделе.

И наконец, контрольный удар по рынку нанес Трамп, который в откровенно негативном и агрессивном ключе высказался в адрес Китая на Генассамблее ООН. Американский лидер в очередной раз обвинил Пекин в краже интеллектуальной собственности, демпинге, манипулировании валютой и других несправедливых, по его мнению, практиках.

Такая риторика подавила зачатки оптимизма инвесторов в отношении предстоящих торговых переговоров двух стран и закономерно надавила на нефтяные котировки.

На сочетании вышеперечисленных факторов угроза тестирования психологической отметки $60 за баррель возросла. Масла в огонь подливает возобновившийся спрос на доллар США. Если официальный отчет минэнерго разочарует, это только усилит понижательное давление на фьючерсы в ближайшей перспективе», — полагает эксперт.

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