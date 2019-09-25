Москва, , 09:37 — REGNUM В Москве изменился подход к расчёту арендной платы за участки, сообщил 25 сентября ИА REGNUM вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, теперь столичные инвесторы могут сами рассчитать стоимость аренды земли для строительства масштабных инвестпроектов.

Ефимов рассказал, что город внёс дополнения в постановление № 273-ПП, и теперь при расчётах «будут учитываться конкретные характеристики и технико-экономические показатели строящихся объектов».

Для масштабных проектов бизнес арендует у города земельные участки на шесть лет без проведения торгов. Если раньше размер оплаты определялся на основании отчёта независимого оценщика, то теперь подготовлена новая методика.

«Согласно нововведению, повышенные ставки аренды, подлежащие оплате в первый год аренды участка, будут зависеть от плотности застройки и составят от 25% до 100% от кадастровой стоимости участка», — сказал Ефимов.

Он добавил, что возможно предоставление рассрочки по оплате повышенной арендной платы на срок до шести лет. Во второй и последующие годы строительства ставка аренды будет повышаться от 1,5% до 8% от кадастра.