Киев, , 09:37 — REGNUM С начала маркетингового года (июль 2019 — июнь 2020) украинские экспортёры продали 12,4 млн тонн зерна и зернобобовых, сообщило 25 сентября в информационном агентстве УНИАН со ссылкой на данные Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

Это на 49% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Кроме того, в указанный период за рубеж было продано 72,5 тыс. тонн пшеничной муки, что превышает прошлогодний показатель на 63%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты рассказали, что Украина теряет рекордный урожай зерновых из-за того, что железная дорога не справляется с нагрузкой, и не может довезти зерно до портов.

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