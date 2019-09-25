Аддис-Абеба, , 13:07 — REGNUM Эфиопская электроэнергетическая компания (EEP) заявила, что работы по строительству проекта ГЭС «Возрождения Эфиопии» продвигаются очень активно. Главный исполнительный директор EEP Абрыхам Бэляй заявил, что проект завершен на 68,3% и начнет производить 750 МВт уже в следующем 2020 году. Он отметил, что строительство двух энергоблоков, которые должны первыми начать вырабатывать электроэнергию до полного завершения проекта, находится уже на полпути. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Fana.

По словам генерального директора, работы по строительству седловины (центральной части) плотины завершены на 96% и будут полностью окончены к началу декабря 2019 года. По его словам, на плотину залито 16 миллионов кубометров бетона, и осталось произвести только отделочные работы.

Как заявил Бэляй, реализация проекта «Возрождения» будет завершена в 2023 году. Ранее премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед подчеркивал, что завершение строительства плотины в соответствии с установленными сроками является ключевым приоритетом работы его правительства.

Расположенная в региональном штате Бенишангуль-Гумуз, примерно в 500 км к северо-западу от столицы Аддис-Абебы, ГЭС «Возрождения Эфиопии» станет крупнейшей плотиной в Африке с общей установленной мощностью 6450 МВт электроэнергии.