Москва, , 09:33 — REGNUM В рамках Дней Саратовской области в Совете Федерации комитет по экономической политике рассмотрел вопросы стратегического развития и приоритетные проекты экономики региона. В заседании принял участие глава Минэкономразвития России Максим Орешкин, сообщает пресс-служба верхней палаты российского парламента.

В частности, комитет рекомендовал правительству РФ включить в федеральную целевую программу «Государственная граница РФ (2012−2021 годы)» мероприятия по строительству двустороннего автомобильного пункта пропуска «Фомин — Казталовка» с правом провоза коммерческих грузов.

Также предложено рассмотреть вопрос включения в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года мероприятия по строительству моста через Волгу в Саратове.

Саратовскому правительству совместно с Минтрансом России рекомендуется продолжать проработку возможности строительства автодороги «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» на участке обхода Пугачева.

ИА REGNUM напоминает, в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года включены 11 федеральных проектов, из них девять проектов — в сфере транспорта, два — энергетических. Проекты предусматривают развитие транспортных коридоров «Запад — Восток» и «Север — Юг» для перевозки грузов и повышение уровня экономической связанности территории России. Предполагается развитие и модернизация железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры.