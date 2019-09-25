Аддис-Абеба, , 13:29 — REGNUM Moody's Investors Service («Moody's») подтвердило долгосрочный рейтинг Эфиопии на уровне B1 и поменял строчку страны в рейтинге приоритетных необеспеченных позиций, изменив прогноз деятельности правительства Эфиопии со «стабильного» на «негативный». Согласно заявлению Moody's Investors Service, решение изменить прогноз на «негативный» отражает растущие финансовые и внешние риски, связанные со снижением доходов правительства и ростом внешнего долга государственных предприятий и связанных с этим затрат на обслуживание долга в последние годы. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство The Ethiopia Reporter.

В заявлении содержится обоснование новых рейтингов — новый «негативный» прогноз и подтверждение рейтинга B1. В заявлении говорится, что «решение изменить прогноз на негативный отражает растущие риски фискальных и внешних позиций Эфиопии. Отношение государственных доходов Эфиопии к ВВП (включая гранты) снизилось до 13,1% в 2018 финансовом году с 16% в 2016 году на фоне снижения доходов от импортных тарифов и проблем с администрированием доходов, хотя соразмерного увеличения дефицита бюджета удалось избежать благодаря сокращение расходов».

Что касается подтверждения рейтинга B1, в заявлении говорится, что Эфиопия демонстрирует различные кредитные преимущества в поддержку рейтинга B1.

«Moody's ожидает, что экономика будет продолжать расти быстрыми темпами, около 7−8% в ближайшие несколько лет. ВВП увеличился на 7,7% в прошлом году на фоне реализации крупных инфраструктурных проектов, таких как автомобильные дороги и гидроэлектростанции, создание рабочих мест и поддержка будущих доходов правительства и потенциала по накоплению валюты. Перспективы дальнейшего значительного притока прямых иностранных инвестиций в сочетании с поддержкой партнеров по развитию, как двусторонних, так и многосторонних, также поддерживают рейтинг», — говорится в заявлении.

Moody's Corporation — холдинговая компания, которая оценивает долговые ценные бумаги с фиксированным доходом и предоставляет исследования для экономического анализа и управления рисками. Moody's присваивает рейтинги на основе оцененного риска и способности заемщика осуществлять выплаты процентов.