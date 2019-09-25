Чита, , 09:31 — REGNUM Забайкальские аграрии в рамках новой экономической политики региона смогут возмещать до 50 процентов затрат на приобретение сельскохозяйственной техники. Как поясняет сегодня, 25 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора, согласно проекту документа, разработанного министерством сельского хозяйства Забайкальского края, сельхозтоваропроизводители могут рассчитывать на такую субсидию, если приобретённая ими новая техника (не ранее 1 ноября 2018 года) произведена на территории Забайкалья. Также компенсация в 30 процентов будет предусмотрена за агротехнику, изготовленную за пределами региона.

Сельскохозяйственная техника Правительство Забайкальского края

«При этом техника и оборудование должны быть новыми, приобретенными за счет собственных средств, привлеченных кредитных ресурсов, а также в лизинг сроком не более десяти лет», — поясняют забайкальские власти.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года Забайкалье вошло в состав Приморского федерального округа и теперь на его жителей распространяют все преференции и льготы, доступные всем дальневосточникам. Ранее заместитель генерального директора Фонда развития Дальнего ВостокаПетр Шелахаев заявил, что одним из проектов, которому может быть предоставлено льготное финансирование под 5% годовых на длительный срок, являетсяЗабайкальский зерновой терминал. Этот проект мог бы значительно помочь сибирским аграриям, которые выращивают много пшеницы, но её стоимость ничтожно мала.

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