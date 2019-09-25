Буэнос-Айрес, , 09:54 — REGNUM Правительство Маурисио Макри представило в конгресс Аргентины проект бюджета, который предусматривает на 2020 год инфляцию в 34% и рост ВВП страны на 1% после более чем годичного спада. Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.

«Проект бюджета, который мы сегодня представляем, предусматривает рост ВВП на 1% и общий дефицит бюджета в размере 2,3% от объёма ВВП», — пояснил министр финансов Эрнан Лакунса на заседании профильной комиссии палаты депутатов.

Правительство Макри переживает один из самых сложных для национальной экономики моментов с 2015 года, когда возникли сомнения в финансовой платежеспособности южноамериканской страны. Среднегодовая инфляция достигла 54,4%, что является одним из самых высоких показателей за последние годы. За последний год 4 млн человек вплотную приблизились, а еще один миллион — оказались за чертой бедности.

Единственным внешним кредитором Аргентины является МВФ, который договорился с правительством в 2018 г. о предоставлении кредита на сумму 56,3 млрд долларов, что является крупнейшим кредитом, выданным этим учреждением за всю его историю. Новый бюджет будет реализовываться правительством, сформированным 10 декабря по итогам президентских выборов 27 октября. В настоящее время аргентинскими избирателями отдается предпочтение перонисту Альберто Фернандесу, опережающему действующего президента Макри более чем на 15%.