Ханой, , 09:24 — REGNUM В городе Хошимин начали запуск сети 5G. Об этом сообщает вьетнамский новостной портал VNExpress.

Запуск 5G сети осуществила компания Viettel, являющаяся крупнейшим поставщиком услуг связи на вьетнамском рынке. Сеть нового поколения поддерживается работой десяти сотовых вышек, принадлежащих компании.

Заместитель главы компании Viettel Тао Дык Тханг заявил, что запуск 5G сети в Хошимине является одним из ключевых этапов реализации стратегии, по которой Вьетнам должен стать одной из первых стран, перешедших на сеть 5G.

В настоящий момент Viettel занимается отладкой сети. Коммерческое использование 5G в Хошимине начнется в следующем году.