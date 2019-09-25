Ханой, , 16:09 — REGNUM Конкуренция за прямые иностранные инвестиции в Юго-Восточной Азии ужесточается, и Вьетнам рискует потерять привлекательность для зарубежных инвесторов, если не начнет необходимые реформы. Об этом сообщает вьетнамский новостной портал Vietnam.net.

Сообщается, что Вьетнаму необходимо повысить свою конкурентоспособность, в особенности, в сфере высоких технологий и медицине. Председатель Ассоциации предприятий с иностранным инвестированием Вьетнама Нгуен Май сообщает, что хорошим шансом для Вьетнама служит торговая война Китая и США. Китай, начиная с 2016 г. активно переносит предприятия на территорию стран ЮВА, чем можно воспользоваться. Однако для этого необходимо предложить Китаю лучшие условия для инвестирования, чем другие страны региона.

В то же время, глава Института экономических и политических исследований Вьетнама Нгуен Дык Тхань заявил, что лучшие компании США, Японии и Европы предпочитают Вьетнаму соседей по АСЕАН, так как у них уже сложился бренд инвестиционно привлекательных стран. Для поддержания конкурентоспособности Вьетнаму нужны коренные реформы, в первую очередь, административных процедур.